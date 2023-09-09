«Оставляет желать лучшего»: почему в России увеличилось число отравлений

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 8 0

Диетолог Мухина: в РФ отравления стали чаще после снятия пандемийных ограничений

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; Личный архив Марият Мухиной; 5-tv.ru

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Люди все чаще попадают в больницы из-за того, что «съели что-то не то». Почему это происходит?

За последнее время в России увеличились массовые отравления. Некоторые из них даже привели к смертельному исходу. Врач-диетолог Марият Мухина рассказала эксклюзивно 5-tv.ru о том, почему участились случаи пищевого отравления в стране.

«Врачи-диетологи, эндокринологи, гастроэнтерологи в основном придерживаются следующих моментов. Что все-таки общий ген населения у нас оставляет желать лучшего», — заявила доктор.

Дело в том, что во времена массовой вспышки COVID-19 люди следовали рекомендациям врачей. Они уделяли мытью рук по три-пять минут, придерживались социальной гигиены и дистанции. Это шло и на пользу их кишечнику. Сейчас же люди стали забывать про правила, которые они активно соблюдали во время коронавируса. Это является одним из основных факторов отравлений.

Второй момент, который выделила диетолог — это теплое лето. Комфортный сезон способствовал походам на пикники, шашлыки и поездкам на дачу, где у многих есть свой огород.

«Все выращивают собственные овощи, фрукты, ягоды. И насколько правильно все это промывается и чем? На самом деле вот это большой вопрос», — сказала врач.

По статистике, которую диетолог наблюдала на работе, многие пациенты поступали с пищевым отравлением после шашлыков. Она отметила, что даже качественное мясо может привести к плачевному исходу. Если неправильно приготовить шашлык, то есть большая вероятность выковать бактериальное, гнездное, грибковое осеменение, которое приведет к отравлению. Потребление такой пищи особенно опасно для детей. В их случае интоксикация может стать причиной смертельного исхода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что испытали при отравлении шаурмой жители Льгова.

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