В России строительство коттеджей подорожало на 30%

Повлияет ли это на цены на дома до конца текущего года?

За прошедший летний сезон себестоимость строительства коттеджей увеличилась в России примерно на 20–30%. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на информацию девелоперов.

Всему виной — рост цен на стройматериалы. Например, стоимость газобетонных блоков поднялась за июль и август на 15-20%. Дерево подорожало на 15% за это же время. Кроме того, поднялись и расценки на рабочую силу.

«С начала года стоимость строительства дома из газобетона выросла в среднем на 20%, так как материалы составляют до 50% от сметы в зависимости от проекта. Однако это не значит, что и цены на дома выросли ровно на 20%», — рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Он отметил, что в каждом конкретном случае застройщик принимает решение об этом самостоятельно. Лазовский связывает рост цен в летний период в том числе с фактором строительного сезона, который приходится именно на это время.

Директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова добавила, что на ситуацию повлияло и ослабление рубля. Из-за этого подорожали строительные материалы зарубежного производства. Цены, конечно, выросли и на отечественные инструменты, но незначительно.

А что со стоимостью готовых домов?

Цена продажи коттеджей поднялась несильно. Дело в том, что на рынке сейчас представлен большой объем предложений. Как отметил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков, цены на наиболее популярные дома по сравнению с прошлым годом выросли всего на 5–10%.

«С учетом увеличения ипотечных ставок по стандартным программам на вторичном загородном рынке мы не ожидаем роста цен на готовые дома до Нового года», — указал эксперт.

При этом он полагает, что рост стоимости строительства так или иначе скажется на ценах новых проектов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как трасса М-12 даст толчок развитию регионов.