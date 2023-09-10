В Запорожской области ожидают высокую явку на выборах в ЗакСо

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Алина Крылова
Алина Крылова 16 0

Замгубернатора Толмачев: в Запорожье ожидают высокий порог посещаемости выборов

В Запорожской области ожидают высокую явку на выборах в ЗакСо

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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Всем избирателям пообещали обеспечить максимальный уровень безопасности.

Власти Запорожской области ожидают нешуточного ажиотажа на выборах в заксобрание и муниципальные советы. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Сергей Толмачев в ходе брифинга с журналистами.

По словам представителя власти, планируется, что избирательные участки посетит минимум две трети проголосовавших. Для выборов такого уровня подобная цифра считается внушительной и говорит об успешности проведенной кампании.

«Я думаю, знаковую цифру в две трети проголосовавших мы точно пробьем. Для выборов такого уровня это очень высокая явка», — подчеркнул Толмачев, добавив, что все меры безопасности на избирательных участках обеспечены.

Напомним, что выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября. Впервые в них участвуют Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В Москве проходят выборы мэра города, свои кандидатуры на них выдвинули пять кандидатов, среди которых есть и действующий мэр Сергей Собянин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин онлайн проголосовал на выборах мэра города. 

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В Запорожской области ожидают высокую явку на выборах в ЗакСо

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