Певица Анастасия пообещала отомстить за внезапную смерть матери: «Я найду их!»

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Полина Долгова
Полина Долгова 205 0

Певица Анастасия пообещала отомстить за внезапную смерть матери

Певица Анастасия пообещала отомстить за внезапную смерть матери: «Я найду их!»

Фото: Яцина Владимир / ТАСС

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Что произошло с родительницей звезды?

Певица Анастасия тяжело переживает кончину матери. Свои последние дни режиссер Людмила Салдадзе провела в больнице. Исполнительница хита «Я — королева золотого песка» не верит в то, что ее мама была больной и скончалась по естественным причинам.

«Прощай, мама… Знаменитый режиссер, сценарист, писатель, лауреат Государственной премии. По твоим книгам еще долго будут учить студентов в лучших мировых университетах! Но для меня ты — самая лучшая мама! Я еще до конца не осознаю, что никогда больше не смогу поговорить с тобой. Обещаю, что обязательно найду виновников твоей смерти!» — заявила певица в ходе разговора с изданием KP.RU.

Прежде певица рассказывала, что перед госпитализацией родственницы ничего не предвещало беды. Людмила Салдадзе выглядела здоровой, но после обеда «буквально через несколько минут у нее началось кровотечение изо рта». Ей экстренно вызвали скорую помощь.

Заслуженного деятеля искусств РСФСР госпитализировали в больницу, а спустя несколько часов неожиданно отправили в психиатрическую больницу. Хотя, по словам Анастасии, в этом плане ее мама была абсолютно здорова. Через несколько дней 83-летняя женщина скончалась при загадочных обстоятельствах в отделении для душевнобольных. Что именно произошло — пока остается загадкой.

Шла кровь изо рта: странные обстоятельства смерти матери певицы Анастасии

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певице Анастасии не отдают из морга тело матери.

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