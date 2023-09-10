Дочь Тенгиза Семенова рассказала, когда пройдет прощание с ее отцом

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 3 0

Режиссер ушел из жизни 7 сентября.

Дочь Тенгиза Семенова рассказала, когда пройдет прощание с ее отцом

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Режиссер Тенгиз Семенов ушел из жизни в возрасте 82-х лет. Его дочь Екатерина — звезда сериала «Две судьбы» — сообщила в своем личном блоге дату прощания с ее знаменитым отцом.

«7 сентября мой папа, Тенгиз Александрович Семенов, скончался. Спасибо большое всем за слова поддержки. Прощание пройдет 12 сентября. Время и место сообщим позже», — написала актриса.

Подписчики женщины выразили свои соболезнования.

«Пусть память о твоем чудесном отце будет благословением»;

«Мои соболезнования! Светлая память»;

«Царство небесное на том свете, а вам желаю покорно перенести эту боль и огромную утрату», — написали  поклонники актрисы.

В 1972 году Тенгиз Семенов закончил режиссерский факультет ВГИКа. А через 18 лет он стал руководителем мастерской документального фильма университета. За свою жизнь он снял более 30 картин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ушел из жизни российский режиссер Тенгиз Семенов.

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