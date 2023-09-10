Эрдоган огорчен попыткой США связать продажу F-16 с членством Швеции в НАТО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20 0

Турецкий лидер не разделяет позицию своего американского коллеги. В чем заключаются разногласия?

Эрдоган огорчен попыткой США связать продажу F-16 с членством Швеции в НАТО

Фото: MICK TSIKAS / ТАСС

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Попытки Конгресса США отожествить поставки Анкаре истребителей F-16 с приближением членства Швеции в НАТО огорчили президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана. Об этом турецкий глава сообщил в рамках пресс-конференции по итогам саммита G20, состоявшегося в Индии.

Эрдоган рассказал журналистам, что ему удалось поверхностно затронуть данную тему с американским лидером Джо Байденом. Однако его позиция турецкую сторону не устроила и даже вызвала огорчение.

«С их стороны неправильно связывать проблему F-16 со Швецией», — приводит слова турецкого президента телеканал NTV.

Эрдоган напомнил, что Швеция не сможет стать членом военного блока без согласия Великого Национального Собрания Турции.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации России. В апреле 2023 года обращение Хельсинки было одобрено, и страна стала участницей блока. Швецию в клуб до сих пор не приняли — турецкая и венгерская сторона не дали своего согласия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эрдоган поставил условие для принятия Швеции в НАТО.

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