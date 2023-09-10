На выборах в заксобрание Запорожской области побеждает «Единая Россия»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

Партия также лидирует на выборах в органы местного самоуправления.

На выборах в заксобрание Запорожской области побеждает «Единая Россия»

Фото: Полегенько Александр / ТАСС

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На выборах в заксобрание Запорожской области побеждает партия «Единая Россия» с результатом 83,06% после обработки 98% протоколов. Об этом сообщила глава регионального избиркома Галина Катющенко.

Она отметила, на втором месте идет ЛДПР с результатом 5,82%, затем «Справедливая Россия — За правду» — 5,1% и КПРФ — 5,01%. При этом обработано 98,06% бюллетеней с учетом экстерриториальных участков и досрочного голосования, уточнила глава комиссии.

Катющенко добавила, что на выборах в органы местного самоуправления также побеждает «Единая Россия». Так, после обработки 82,61% бюллетеней партия набрала 86,76% голосов на выборах депутатов Мелитопольского городского совета первого созыва. Далее идут «Справедливая Россия — За правду» — 5,6%, КПРФ — 4,47% и ЛДПР — 2,15%.

В Херсонской области партия набрала 74,54% голосов по результатам обработки 19% протоколов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на выборах мэра Москвы лидирует Сергей Собянин, набрав более двух миллионов голосов избирателей.

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