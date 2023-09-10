«Единая Россия» лидирует на выборах в Народный Совет ДНР

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 33 0

Эта партия стала лидером по итогам голосования и в ДНР.

«Единая Россия» лидирует на выборах в Народный Совет ДНР

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Народный Совет Донецкой Народной Республики (ДНР) по итогам обработки почти 90% бюллетеней.

Согласно данным избиркома республики, «Единая Россия» к настоящему времени набрала 78,04% голосов, КПРФ — 6,46%, ЛДПР — 6,33%, а партии «Новые люди» и «Справедливая Россия» — 5,11% и 3,21% соответственно.

Прежде стало известно, что «Единая Россия» побеждает на выборах и в Народный Совет Луганской народной республики после обработки 100% голосов. За эту партию проголосовали 74,63% избирателей.

На выборах в заксобрание Запорожской области также побеждает «Единая Россия» с результатом 83,06% после обработки 98% протоколов.

Ранее, писал 5-tv.ru, советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал о важности выборов в Энергодаре.

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