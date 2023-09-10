Умер знаменитый советский и российский актер Андрей Шаронов

Умер советский и российский актер Андрей Шаронов. Ему было 72 года. Пока что неизвестны обстоятельства его смерти. Также неясно, когда и где пройдет прощание с актером. Об этом сообщило издание «Российская газета».

Актер появился на свет 2 июля 1951 года. В 1972 году он окончил ЛГИТМиК. В 1981 году он снялся в своем первом фильме. Им стал «Это было за Нарвской заставой». В 2009 году с ним вышла картина «Жить сначала». А в 2015 на экранах появился сериал с участием Шаронова «Такая работа».

Также актер служил в Театре драмы и комедии на Литейном и преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что популярный индийский актер Марумуту умер во время озвучивания сериала. По данным Ассоциации артистов южной части страны, 56-летний почувствовал недомогание прямо во время работ.