Петербуржец спрыгнул с моста на катер ради эффектного фото, но вызвал панику

Петербуржец снимал ролик для соцсетей, и теперь его ищет полиция. Молодой человек спрыгнул с моста на крышу прогулочного катера, чем сильно напугал пассажиров. Но этого ему оказалось мало. Чтобы его не задержал экипаж, парень прямо с крыши судна нырнул в воду. Сделал сальто в воздухе и поплыл к берегу.

Видео получилось эффектное — но теперь его изучают не только подписчики, но и стражи порядка.