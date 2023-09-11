Петербуржец спрыгнул с моста на катер ради эффектного фото, но вызвал панику

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Любитель экстрима привлек внимание стражей порядка.

Петербуржец спрыгнул с моста на катер ради эффектного фото, но вызвал панику

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Петербуржец снимал ролик для соцсетей, и теперь его ищет полиция. Молодой человек спрыгнул с моста на крышу прогулочного катера, чем сильно напугал пассажиров. Но этого ему оказалось мало. Чтобы его не задержал экипаж, парень прямо с крыши судна нырнул в воду. Сделал сальто в воздухе и поплыл к берегу.

Видео получилось эффектное — но теперь его изучают не только подписчики, но и стражи порядка.

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