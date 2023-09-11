Курс евро опустился до 104 рублей впервые с 1 сентября

Курс евро на Московской бирже опустился до 104 рублей впервые с 1 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Европейская валюта стала второй по счету, которая продемонстрировала падение на открытии новой торговой недели: ранее снижение продемонстрировал доллар.

По данным на 9:34 по московскому времени, евро опустиля до 104 рублей 2 копеек и продолжает равномерное снижение. Еще в августе валюта пробила потолок в 111 рублей. Тогда финансовые аналитики предсказывали резкий рост инфляции и "взлет" ключевой ставки ЦБ.

В случае с долларом падение составило 82 копейки, до 96,61 рубля, юань дешевеет на 6 копеек, до 13,21 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин называл одну из возможных причин падения курса евро и доллара. По словам специалиста, укрепление позиций нефтяных компаний из России может служить одним из факторов роста курса рубля.

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