Курс евро опустился до 104 рублей впервые с 1 сентября

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Алина Крылова
Алина Крылова 10 0

Валюта продолжает демонстрировать нестабильность.

Курс евро опустился до 104 рублей впервые с 1 сентября

Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир

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Курс евро на Московской бирже опустился до 104 рублей впервые с 1 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Европейская валюта стала второй по счету, которая продемонстрировала падение на открытии новой торговой недели: ранее снижение продемонстрировал доллар. 

По данным на 9:34 по московскому времени, евро опустиля до 104 рублей 2 копеек и продолжает равномерное снижение. Еще в августе валюта пробила потолок в 111 рублей. Тогда финансовые аналитики предсказывали резкий рост инфляции и "взлет" ключевой ставки ЦБ. 

В случае с долларом падение составило 82 копейки, до 96,61 рубля, юань дешевеет на 6 копеек, до 13,21 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин называл одну из возможных причин падения курса евро и доллара. По словам специалиста, укрепление позиций нефтяных компаний из России может служить одним из факторов роста курса рубля. 

5-tv.ru писал, как падение цен на лосося скажется на росте спроса на рыбу и на курсе валют. 

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