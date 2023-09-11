Первый полет импортозамещенного самолета МС-21 планируется до конца года

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Рита Миронова
Рита Миронова 9 0

В 2024 году должны полностью завершить программу испытаний, чтобы начать поставку самолетов многочисленным авиакомпаниям.

Первый полет импортозамещенного самолета МС-21 планируется до конца года

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Первый полет импортозамещенного самолета МС-21 планируется до конца года. Об этом сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

Глава корпорации Юрий Слюсарь рассказал, что отечественный авиалайнер оснащен не только двигателями ПД-14, но и всеми российскими системами. А в 2024 году самолет должен полностью завершить программу испытаний, чтобы начать поставку самолетов многочисленным авиакомпаниям.

Ранее Слюсарь сообщал, что испытания начнутся в ноябре. Точной даты названо не было.

Самолет МС-21 считается представителем нового поколения, так как он первый в своем классе обладает крылом из композитных материалов. Согласно комплексной программе развития авиатранспортной отрасли Российской Федерации, до 2030 года будет произведено 270 самолетов МС-21.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно об «импортозамещенном» «Суперджете».

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