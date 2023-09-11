Меры назрели: ФАС проверит розничные цены на топливо в России

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ФАС проверит розничные цены на топливо в России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Баранов Владимир; 5-tv.ru

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Специалисты проследят всю цепочку — от закупки на заводе до продажи потребителю.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заинтересовалась ценами на топливо в России. Как уточнили в ведомстве, проверки коснутся мелкого опта.

Специалисты проследят всю цепочку — от закупки на заводе до продажи потребителю. В правительстве отмечают, что цены на бензин и дизель формируются рыночно.

Тем не менее сфера, должна быть умеренно контролируемым. Об этом заявил глава Минэнерго — по его словам, с компаниями ведется работа, чтобы розничные цены не росли опережающими темпами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представители ассоциации «Грузавтотранс» призвали власти ввести государственное регулирование цен на дизель. Согласно их инициативе, стоимость топлива не должна превышать 60 рублей за литр.

Такие меры они обосновывают резким ростом цен: только за последнюю неделю дизель подорожал на некоторых региональных заправках на 10%.

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Меры назрели: ФАС проверит розничные цены на топливо в России

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