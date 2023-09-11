Легенду волейбола СССР Виктора Борща увезли в больницу сразу после дня рождения

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 12 0

Волейболист Борщ доставлен в больницу Подмосковья с переломом шейки бедра.

Легенду волейбола СССР Виктора Борща увезли в больницу сразу после дня рождения

Фото: Неменов Александр / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Что случилось с девятикратным чемпионом СССР?

Советский волейболист и тренер Виктор Борщ экстренно госпитализирован в одну из больниц Подмосковья. Как стало известно 5-tv.ru, у легендарного спортсмена подозрение на закрытый перелом шейки бедра.

Виктор Борщ, который 9 сентября отметил свой 75-летний юбилей, попал в больницу на следующий день после дня рождения. По информации 5-tv.ru, несчастный случай с заслуженным спортсменом произошел на его даче в Химках накануне вечером, 10 сентября. В результате чего Борщ получил серьезную травму. Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Виктор Борщ — советский волейболист и волейбольный тренер, игрок сборной СССР, бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года, девятикратный чемпион СССР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лидия Федосеева-Шукшина впервые вышла на публику после тяжелого инсульта.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:24
В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника над Белгородской областью
14:19
«От него многое зависит»: глава ТПП Катырин оценил перспективы цифрового рубля
14:11
Счет на минуты: как помочь человеку при анафилактическом шоке
14:09
Найдется место? Песков оценил перспективы «врагов» быть снова принятыми в России
14:03
Ким Чен Ын приедет в Россию в ближайшие дни
14:02
Все восхищаются: Ольга Бузова назвала свою память феноменальной

Сейчас читают

Розенбаум, Билан и не только: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса
«Друг» Сталина, предсказавший сильную Россию: загадка феномена Вольфа Мессинга
Жертв может быть больше: новые детали таинственной смерти школьницы с Урала
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России