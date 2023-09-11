В Белоруссии выявили три террористических группировки иностранных спецслужб

Экстренные службы предотвратили массовые атаки на территории страны.

В Белоруссии были выявлены и обезврежены три боевых группировки. Организации обманом проникли на территорию бывшей союзной страны с расчетом устроить массовые беспорядки. Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Три боевые ячейки иностранных спецслужб найдены и обезврежены в Беларуси», — говорится в сообщении.

Позже источники, знакомые с ситуацией, сообщили журналистам также, что детали задержания и расследования держатся в строгом секрете. Подробности резонансного дела мирные жители смогут узнать лишь вечером в эфире документального фильма.

Между тем, по информации «Белты», задержанные террористы работали на Службу безопасности Украины (СБУ). Они планировали теракты на железной дороге в Столбцовском и Толочинском районах. При задержании у преступников изъяли взрывчатку и детонаторы.

Примечательно, что и ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказывал беспокойство по поводу существования террористических группировок на территории страны. Два года назад спецслужбы пресекли деятельность некоторых объединений, тесно связанных со спецслужбами США. Такие ячейки состояли из 2-12 человек и серьезно угрожали безопасности населения.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские террористы атаковали административное здание с помощью беспилотника в Брянске.