Украинские террористы атаковали административное здание с помощью беспилотника в Брянске
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На месте происшествия начался пожар.
Фото: www.globallookpress.com / Charles M. Vella
Вечером 7 сентября украинские террористы атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) административное здание в Брянске на промышленном объекте. На месте происшествия начался пожар. Об этом сообщает губернатор области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Пострадавших в результате атаки нет. Все подробности выясняются.
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