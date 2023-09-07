Украинские террористы атаковали административное здание с помощью беспилотника в Брянске

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 10 0

На месте происшествия начался пожар.

Украинские террористы атаковали административное здание с помощью беспилотника в Брянске

Фото: www.globallookpress.com / Charles M. Vella

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Вечером 7 сентября украинские террористы атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) административное здание в Брянске на промышленном объекте. На месте происшествия начался пожар. Об этом сообщает губернатор области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. 

Пострадавших в результате атаки нет. Все подробности выясняются.

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