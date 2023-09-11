«Прежней уже не будет»: невестка раскрыла жуткие подробности состояния Светличной

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 661 0

Невестка Светличной заявила, что та больше не будет прежней

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya; 5-tv.ru

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Единственный сын актрисы признался, что всеми вопросами, касающимися лечения его матери, занимается супруга.

Заслуженной артистке РСФСР Светлане Светличной, которая, по сообщениям ее семьи, страдает деменцией, похоже, лучше не становится. Об этом 5-tv.ru сообщила супруга единственного сына актрисы Ольга Ивашова.

«Светлана Афанасьевна, к сожалению, уже не та. И прежней Светланы Афанасьевны уже не будет», — сказала родственница.

При этом сын Светличной Алексей сообщил, что он не в курсе о текущем состоянии матери. Мужчина признался, что всеми вопросами занимается его супруга.

Ранее 5-tv.ru писал, что Светличная стала буйной и нападает на людей. Семья артистки неоднократно подтверждала — 83-летняя звезда страдает деменцией, и болезнь сказывается на ней не лучшим образом.

Она якобы могла обвинять родных в страшных вещах, угрожала самоубийством, отказывалась лечиться, а теперь ситуация, кажется, и вовсе вышла из-под контроля.

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