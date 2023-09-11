«И так каждое утро»: певица МакSим показала трогательное фото повзрослевшей дочки

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Рита Миронова
Рита Миронова 37 0

Певица МакSим опубликовала фото дочери Марии

«И так каждое утро»: певица МакSим показала трогательное фото повзрослевшей дочки

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

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После лечение в клинике звезда стала чаще проводить время с семьей.

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Максимова) продолжает проводить все свободное время с семьей. В своем личном блоге артистка поделилась очередной фотографией, на которой запечатлена ее младшая дочь.

В кадре маленькая Маша с довольной улыбкой обнимает собаку-далматинца. Такую картину перед глазами звезда видит регулярно.

«И так каждое утро», — подписала она снимок.

МакSим временно не занимается музыкой и не дает концерты. После лечения в клинике артистка посвящает все время себе и своему здоровью, а также родным.

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Певица проводит много времени с семьей после лечения в клинике. Instagram* / maksimartist

МакSим призналась в алкогольной зависимости в своем личном блоге в середине лета. Певица рассказала, что начала лечение в клинике и больше не может скрывать это от поклонников.

После нескольких сорвавшихся концертов и отмены тура она поняла, что ей нужна помощь. В конце лета звезда завершила курс лечения.

Во время непростого периода ее поддерживали родные и близкие, а также преданные поклонники. Уже в первые дни после выписки фанаты отметили, что певица стала выглядеть намного лучше.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что МакSим впервые после рехаба высказалась об алкоголе.

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