Женщина умерла после процедур омоложения и липосакции в Петербурге

Женщина умерла после операции по удалению жира и омоложению в клинике пластической хирургии «Абриелль» в Петербурге. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Он уточнил, что состояние женщины ухудшилось после проведенных в клинике процедур. Ее госпитализировали во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова, а спустя сутки она скончалась.

По факту смерти клиентки клиники пластической хирургии назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят истинную причину трагедии.

На происшествие отреагировал Росздравнадзор. В ведомстве сообщили, что территориальное отделение по Петербургу и Ленинградской области начало проверку смерти женщины после процедур липосакции и омоложения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве скончался звездный пластический хирург Отари Гогиберидзе.