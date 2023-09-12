Женщина умерла после процедур омоложения и липосакции в Петербурге

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 19 0

Росздравнадзор начал проверку по факту случившегося.

Женщина умерла после процедур омоложения и липосакции в Петербурге

Фото: Depositphotos / GeorgeRudy

Читайте нас в: Дзен Новости

Женщина умерла после операции по удалению жира и омоложению в клинике пластической хирургии «Абриелль» в Петербурге. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Он уточнил, что состояние женщины ухудшилось после проведенных в клинике процедур. Ее госпитализировали во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова, а спустя сутки она скончалась.

По факту смерти клиентки клиники пластической хирургии назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят истинную причину трагедии.

На происшествие отреагировал Росздравнадзор. В ведомстве сообщили, что территориальное отделение по Петербургу и Ленинградской области начало проверку смерти женщины после процедур липосакции и омоложения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве скончался звездный пластический хирург Отари Гогиберидзе.

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
96.51
-1.41 103.53
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:56
Центр притяжения: итоги первого дня ВЭФ
0:40
Женщина умерла после процедур омоложения и липосакции в Петербурге
0:24
На Украине национализировали квартиры Артемия Лебедева
0:09
Старовойт: в Рыльске повторная атака беспилотника
0:08
Кулеба нахамил главе МИД Германии Бербок из-за отказа в поставках ракет Taurus
23:52
Сборная России по футболу проиграла команде Египта

Сейчас читают

Розенбаум, Билан и не только: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса
«Запад в бешенстве»: зачем Ким Чен Ын на самом деле едет в Россию
Нашли в яме вниз головой: жуткие подробности смерти ребенка под Красноярском
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России