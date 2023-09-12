В Госдепе подтвердили решение не передавать ракеты ATACMS Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Вашингтон не собирается передавать Украине ракеты ATACMS

В Госдепе подтвердили решение не передавать ракеты ATACMS Украине

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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Вопрос о поставках дальнобойных ракет Киеву не снят с обсуждения.

Позиция США относительно поставок Украине дальнобойных ракетных комплексов ATACMS остается неизменной: Вашингтон не передает их Киеву. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

«Эти разговоры у нас с украинскими коллегами продолжаются, как и внутри правительства США. Однако на этом этапе у нас нет новой позиции, о которой можно было бы объявить», — сказал он на брифинге.

Накануне первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что США пока не готовы поставлять ракеты ATACMS Украине, однако такое решение в дальнейшем может быть принято.

Так он прокомментировал публикацию портала ABC News, в которой допускалось, что ракеты могут быть включены в список нового пакета помощи Киеву. При этом Файнер заверил, что Вашингтон намерен и дальше обеспечивать Украину оружием, так как это «позволяет добиваться успеха».

Ранее 5-tv.ru опубликовал мнение бывшего американского военного Брайана Берлетика, который заявил, что армия России с легкостью уничтожит американские ракеты ATACMS, если Белый дом все же поставит их Киеву.

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В Госдепе подтвердили решение не передавать ракеты ATACMS Украине

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