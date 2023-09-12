МИД Франции отказался от комментариев по поводу недопуска российских журналистов

Франция назвала преувеличением заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой о запрете присутствия представителя российских СМИ на пресс-конференции Эммануэля Макрона на полях саммита G20. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на иностранное ведомство.

В пресс-службе французского МИД подчеркнули, что не могут прокомментировать позицию РФ по данному вопросу. Кроме того, представители министерства отметили, что Мария Захарова «хорошо известна своими преувеличениями».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова назвала недопуск российской журналистки Екатерины Надольской на выступление президента Франции Эммануэля Макрона вопиющим проявлением расизма, а также потребовала от Елисейского дворца принести извинения. По словам корреспондента, охрана грубо ей препятствовала и даже попыталась разбить телефон.