На Украине национализировали квартиры Артемия Лебедева

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 12 0

СБУ еще в марте 2023 года возбудила против дизайнера уголовное дело.

На Украине национализировали квартиры Артемия Лебедева

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

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Правительство Украины согласовало передачу активов знаменитого российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева. Таким образом, обе квартиры знаменитости в Киеве были национализированы властью Украины. Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества Украины (ФГИУ).

«Кабинет министров передал имущественные активы российского деятеля и пропагандиста Артемия Лебедева в управление Фонда государственного имущества Украины», — опубликовано в заявлении.

Служба безопасности Украины (СБУ) еще в марте 2023 года возбудило уголовное дело против Артемия Лебедева. Дизайнера обвинили в поддержке специальной военной операции (СВО) и обеспечением наших российских бойцов справедливой славой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о конфискации имущества Лебедева.

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