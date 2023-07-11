У дизайнера Артемия Лебедева украинский суд конфисковал две квартиры в Киеве

Сам деятель культуры пока никак не прокомментировал решение украинских властей.
Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev
У российского дизайнера Артемия Лебедева конфисковали две квартиры в центре Киева. Об этом сообщила директор департамента санкционной политики министерства юстиции Украины Инна Богатых.
Известно, что площадь недвижимости Лебедева в Киеве составляет 138 и 193 квадратных метра.
В марте 2017 года СБУ запретила Лебедеву въезд в страну, в январе 2022 года он оказался в числе россиян, против которых Зеленский ввел санкции.
Дизайнер пока не прокомментировал конфискацию его имущества.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Артемий Лебедев высказался об обвинениях от СБУ.
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