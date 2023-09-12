Снова замуж? Кристина Асмус выложила фото в свадебном платье

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Алексей Панков
Алексей Панков 17 0

Кристина Асмус поделилась снимком в свадебном платье

Снова замуж? Кристина Асмус выложила фото в свадебном платье

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Кто же таинственный избранник российской актрисы?

Кристина Асмус выложила фотографию в свадебном платье. Интригующим снимком девушка поделилась в личном блоге.

Instagram* / asmuskristina

Фанаты уже хотели броситься поздравлять актрису с радостным событием, но все оказалось куда прозаичнее. Наряд невесты девушка примерила ради новой роли. Хотя она намекнула, что скоро платье может понадобиться ей по-настоящему.

«Я выхожу замуж во второй раз… в кино! Хотя… Может, и не только там», — написала Асмус.

Сейчас артистка находится в отношениях с коллегой по сцене Романом Евдокимовым. Однако Асмус не хочет торопить события, и пока пара лишь на стадии ухаживаний.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кристина Асмус попала в инфекционную больницу. Девушка оказалась в медучреждении после того, как ее забрала скорая с высокой температурой и другими неприятными симптомами. Врачи поставили ей диагноз «ротавирус».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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