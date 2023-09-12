Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 3 0

Блогер в США уличил Байдена во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 2001 года

Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября

Фото: www.globallookpress.com / Samuel Corum - Pool via CNP

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Американский лидер попытался «дурить» народ, ни капли не боясь разоблачения.

Президента Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байдена во лжи о посещении Нью-Йорка на следующий день после терактов 11 сентября 2001 года. Лидер страны заявил об этом во время посещения Аляски, соответствующая трансляция велась на сайте Белого дома.

«Нью-Йорк, я помню, как на следующий день смотрел на упавшее здание. Я будто смотрел через врата ада», — заявил Байден.

Национальный комитет Республиканской партии Америки тут же выступил в социальной сети X с заявлением, что все это — вранье, так как Байден 12 сентября 2001 года был вовсе не в Нью-Йорке, напротив, он принимал участие в заседании сената. Также факт вранья подтвердил знаменитый американский блогер Бенни Джонсон.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в США назвали фамилию лучшего мирового лидера, и это не Байден.

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