В США назвали фамилию лучшего мирового лидера, и это не Байден

|
Алина Крылова
Алина Крылова 16 0

Экс-разведчик Риттер назвал Путина лучшим лидером после его истории

В США назвали фамилию лучшего мирового лидера, и это не Байден

Фото: Reuters / EVELYN HOCKSTEIN

Читайте нас в: Дзен Новости

Откровения этого политика тронули известного американского разведчика за живое.

Пока кандидаты на пост президента США размечают территорию перед грядущими выборами, бывший американский разведчик Скотт Риттер назвал лучшего мирового лидера. Вопреки мнению американцев, им стал не Джо Байден.

В социальных сетях Риттер опубликовал пост, в котором окрестил Владимира Путина лучшим президентом среди глав всех государств. К такому выводу он пришел после того, как Верхновый Главнокомандующий выступил с откровениями о гибели своей бабушки.

На открытом школьном уроке «Разговоры о важном», состоявшемся 1 сентября, Путин вспомнил, как перед смертью раненая во время Великой Отечественной войны бабушка просила внука не плакать, чтобы не расстраивать ее.

После этого дедушка Путина отправил сыну на фронт письмо с простым посланием «бей гадов!», имея в виду немецкие войска, вторгшиеся на территорию Советского Союза.

Такая честность задела Риттера буквально за живое.

«Путин делится этим. Байден рассказывает нам про «Корн Поп». Вы решаете, кто более великий человек и лучший лидер. История уже отдала свой голос, и я тоже. «Бей гадов!“» — высказался Риттер, не преминув процитировать Путина.

Ранее свое уважение Путину выразил и коллега из Бразилии. 5-tv.ru писал, что намерен пригласить президента РФ на саммит БРИКС в числе первых.

+11° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:24
«Мясо, которое не двигается»: Алексей Воробьев столкнулся с проблемами после операции
8:16
«Это наше ноу-хау»: на ВЭФ показали результаты развития Северного морского пути
8:15
О чем молчат банки: из-за каких онлайн-покупок могут отказать в ипотеке
8:13
Воробьев побеждает на выборах главы Подмосковья с 83,68% голосов
8:09
В США назвали фамилию лучшего мирового лидера, и это не Байден
8:01
Число отравившихся готовой едой в Петербурге превысило 170

Сейчас читают

Фэшн-блогер Люси LovaLova высказалась о пластике: «У человека одна жизнь»
У Вячеслава Макарова на одном из корпоративов разошлись штаны: «На причинном месте»
ЗРК «Тор-М1» — сверхнадежный щит! Лучшее видео из зоны СВО за день
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России