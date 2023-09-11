В США назвали фамилию лучшего мирового лидера, и это не Байден

Откровения этого политика тронули известного американского разведчика за живое.

Пока кандидаты на пост президента США размечают территорию перед грядущими выборами, бывший американский разведчик Скотт Риттер назвал лучшего мирового лидера. Вопреки мнению американцев, им стал не Джо Байден.

В социальных сетях Риттер опубликовал пост, в котором окрестил Владимира Путина лучшим президентом среди глав всех государств. К такому выводу он пришел после того, как Верхновый Главнокомандующий выступил с откровениями о гибели своей бабушки.

На открытом школьном уроке «Разговоры о важном», состоявшемся 1 сентября, Путин вспомнил, как перед смертью раненая во время Великой Отечественной войны бабушка просила внука не плакать, чтобы не расстраивать ее.

После этого дедушка Путина отправил сыну на фронт письмо с простым посланием «бей гадов!», имея в виду немецкие войска, вторгшиеся на территорию Советского Союза.

Такая честность задела Риттера буквально за живое.

«Путин делится этим. Байден рассказывает нам про «Корн Поп». Вы решаете, кто более великий человек и лучший лидер. История уже отдала свой голос, и я тоже. «Бей гадов!“» — высказался Риттер, не преминув процитировать Путина.

Ранее свое уважение Путину выразил и коллега из Бразилии. 5-tv.ru писал, что намерен пригласить президента РФ на саммит БРИКС в числе первых.