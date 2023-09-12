Песков: на днях состоятся переговоры с Ким Чен Ыном

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил корреспонденту «Известий» Алексею Лазуренко, что на днях состоятся контакты с главой Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ыном.

Делегации обеих стран будут присутствовать на переговорах, общение состоится один-на-один. Также в честь лидера КНДР запланирован официальный обед. Пресс-конференции совместной не будет.

«Будет насыщенный обмен мнений по ситуации в регионе и в целом. Для нас важны интересы двух стран, а не угрозы Вашингтона», — эксклюзивно сообщил Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ким Чен Ын выехал в Россию на спецпоезде.