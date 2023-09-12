Песков: на днях состоятся переговоры с Ким Чен Ыном

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 19 0

Об этом пресс-секретарь президента России сообщил в рамках Восточного Экономического Форума.

Песков: на днях состоятся переговоры с Ким Чен Ыном

Фото: www.globallookpress.com / KCNA

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил корреспонденту «Известий» Алексею Лазуренко, что на днях состоятся контакты с главой Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ыном.

Делегации обеих стран будут присутствовать на переговорах, общение состоится один-на-один. Также в честь лидера КНДР запланирован официальный обед. Пресс-конференции совместной не будет.

«Будет насыщенный обмен мнений по ситуации в регионе и в целом. Для нас важны интересы двух стран, а не угрозы Вашингтона», — эксклюзивно сообщил Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ким Чен Ын выехал в Россию на спецпоезде.

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