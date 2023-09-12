Гендиректор «Росатома» не исключил экспорт атомной электроэнергии с Дальнего Востока

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 12 0

Речь идет о запуске крупных атомных генерирующих мощностей в Хабаровском и Приморском краях.

Гендиректор «Росатома» не исключил экспорт атомной электроэнергии с Дальнего Востока

Фото: Романенко Эрик / ТАСС

Тема:
ВЭФ-2023

Не исключено, что «Росатом» начнет экспортировать электроэнергию с потенциальных новых атомных генерирующих мощностей на Дальнем Востоке. Об этом заявил глава государственной корпорации Алексей Лихачев.

По его словам, речь идет о запуске крупных атомных генерирующих мощностей в Хабаровском и Приморском краях.

«В этом смысле возникает возможность создания не только дополнительных возможностей для развития промышленности, энергообеспечения, но и возможного экспорта электроэнергии», — заявил он.

Данное заявление было сделано во время сессии «Передовые российские технологии для обеспечения технологического суверенитета и развития Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума, который сейчас проходит во Владивостоке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сообщила Никишина о развитии российского экспорта.

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