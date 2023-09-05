В России зафиксировали рекордный рост объема кредитов у населения

Их сумма впервые превысила отметку в 32 триллиона рублей.

Объем кредитов и займов населения по итогам июля впервые превысил 32 триллиона рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центрального банка (ЦБ).

Отмечается, что с января по июль размер задолженностей вырос на 3,3 триллиона, что является максимальным показателем с 2015 года. По словам главного аналитика Совкомбанка Натальи Ващелюк, такая статистика обусловлена реализацией отложенного спроса. Дело в том, что из-за уровня неопределенности в 2022 году процентные ставки были высокими. Однако к 2023-му многие проблемы были решены, а потребители адаптировались к новому уровню цен.

Также рост задолженности связан со снижением аппетитов к риску. К примеру, показатель одобрения кредитов снизился с 28,8% до 20% в июле 2023 года. Это приводит к росту доли залоговых кредитов в портфелях. Кроме того, их размеры и качество обслуживания гораздо выше, чем у новых займов. Вместе с тем в России значительно вырос спрос на ипотеку, уверен гендиректор инвестиционной компании ООО «Флип» Евгений Шавнев. Эксперты связывают это с относительной рыночной стабильностью и низкими процентами.

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