В России зафиксировали рекордный рост объема кредитов у населения

|
Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 14 0

Известия: объем кредитов населения РФ впервые превысил 32 триллиона рублей

В России зафиксировали рекордный рост объема кредитов у населения

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Их сумма впервые превысила отметку в 32 триллиона рублей.

Объем кредитов и займов населения по итогам июля впервые превысил 32 триллиона рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центрального банка (ЦБ).

Отмечается, что с января по июль размер задолженностей вырос на 3,3 триллиона, что является максимальным показателем с 2015 года. По словам главного аналитика Совкомбанка Натальи Ващелюк, такая статистика обусловлена реализацией отложенного спроса. Дело в том, что из-за уровня неопределенности в 2022 году процентные ставки были высокими. Однако к 2023-му многие проблемы были решены, а потребители адаптировались к новому уровню цен.

Также рост задолженности связан со снижением аппетитов к риску. К примеру, показатель одобрения кредитов снизился с 28,8% до 20% в июле 2023 года. Это приводит к росту доли залоговых кредитов в портфелях. Кроме того, их размеры и качество обслуживания гораздо выше, чем у новых займов. Вместе с тем в России значительно вырос спрос на ипотеку, уверен гендиректор инвестиционной компании ООО «Флип» Евгений Шавнев. Эксперты связывают это с относительной рыночной стабильностью и низкими процентами.

Путин заявил о необходимости повышения уровня благосостояния россиян

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство РФ выделило 2,6 миллиарда рублей на поддержку закрытых аэропортов. Финансы будут перечислены из резервного фонда страны.

+14° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
96.62
0.28 104.42
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:42
На Зеленского подали в суд: PariMatch требует отмены санкций
6:30
Лайфхак для любителей ягод: как собрать бруснику и сохранить целебные свойства
6:26
Служба безопасности Байдена разворошила его дом
6:10
«У нас все хорошо»: Лолита показала на видео единственную дочь
6:00
Блестящая работа артиллерии: лучшее видео из зоны СВО за день
5:54
В России зафиксировали рекордный рост объема кредитов у населения

Сейчас читают

Во всех аэропортах Москвы задержаны или отменены рейсы
Полное импортозамещение: реально ли измерять цены в России по «индексу кулебяки»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России