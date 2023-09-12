Поезд Ким Чен Ына прибыл в Россию

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Лидер КНДР намерен провести переговоры с Владимиром Путиным в самое ближайшее время.

Поезд Ким Чен Ына прибыл в Россию

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Личный бронепоезд лидера Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморском крае и оказался на территории России. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Пересечение границы произошло около 12:15 по местном времени или 5:15 по московскому. Как сообщают СМИ, зеленые вагоны с желтой полосой тянул локомотив с символикой РЖД.

Нет смысла: Владимир Путин пока не намерен встречаться с западными лидерами

Ранее 5-tv.ru сообщал, что корейский лидер намерен провести переговоры с Владимиром Путиным в рамках Восточного Экономического Форума. Беседа состоится в формате один-на-один. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин и Ким Чен Ын намерены обсудить ситуацию в мире и в регионе. Кроме того, после ее завершения пройдет официальный обед с участием глав государств. А вот совместной пресс-конференции не запланировано.

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