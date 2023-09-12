Нет смысла: Владимир Путин пока не намерен встречаться с западными лидерами

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Песков: у Путина сейчас нет необходимости встречаться с главами Запада

Нет смысла: Владимир Путин пока не намерен встречаться с западными лидерами

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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Какие направления внешней политики российский лидер считает наиболее перспективными?

Владимир Путин сейчас не намерен встречаться с главами западных государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом «Известий» Алексеем Лазуренко.

По его словам, переговоры не приведут ни к каким конструктивным результатам. К такому выводу Кремль пришел исходя из заявлений руководителей западных стран.

«Когда придет время встречаться с упомянутыми джентльменами, это будет обязательно сделано», — подчеркнул Песков.

Кроме того, у Владимира Путин крайне насыщенный график. Президент России работает на «перспективных» для внешней политики направлениях.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ближайшие дни пройдут переговоры между Владимиром Путиным и главой Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ыном. При этом беседа состоится в формате один-на-один. После нее главы государства отправятся на торжественный обед.

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Нет смысла: Владимир Путин пока не намерен встречаться с западными лидерами

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