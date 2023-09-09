В США заявили, что Украина готова пойти за беженцами и послать их на фронт

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 25 0

Полковник Макгрегор: Киев готов пойти за беженцами, чтобы отправить их на фронт

В США заявили, что Украина готова пойти за беженцами и послать их на фронт

Фото: www.globallookpress.com / H.Bilbao

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

ВСУ несут большие потери на поле боя.

Киевский режим готов искать украинских беженцев, чтобы отправить их на фронт. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.

«В то же время теперь они оказывают давление на Польшу, чтобы им позволили отправлять туда своих людей и арестовывать многочисленных молодых украинцев, сбежавших в Польшу», — рассказал офицер.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что украинские боевики возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать ситуацию путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине задумались об экстрадиции беженцев для пополнения рядов ВСУ.

Тема:
Спецоперация
9 сент
В Великобритании заявили о трещине в отношениях Украины и Запада
9 сент
В США заявили о массовой сдаче украинских боевиков в плен
9 сент
Украина раскритиковала декларацию G20 из-за отсутствия формулировок против РФ
9 сент
В США назвали проблемой для наступления ВСУ нестандартные российские минные поля
9 сент
«Новая реальность»: в США признали, что в спецоперации неминуемо победит Россия
9 сент
«Наши славные воины»: ВС РФ уничтожили Challenger 2 одним ударом
9 сент
На саммите G20 выработали компромиссные формулировки по Украине
9 сент
ВС РФ предотвратили попытки диверсантов ВСУ форсировать Днепр
9 сент
Военные «Западной» группировки улучшили положение на купянском направлении
9 сент
Российские военные отразили 39 атак ВСУ в районах Работино и Вербового за неделю
+13° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:42
Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 1,3 тысячи человек
22:31
Цена оправдана? Во сколько бы Виктории Боне вышла пластическая операция в России
22:13
СК возбудил дело по факту массового отравления готовой едой в Петербурге
21:59
В Великобритании заявили о трещине в отношениях Украины и Запада
21:41
«Живая?» — на концерте SHAMAN в Петербурге поклонница упала в обморок
21:38
В США заявили, что Украина готова пойти за беженцами и послать их на фронт

Сейчас читают

Бунтарка-дочь Глюкозы ошарашила жуткими снимками
«С похоронами загвоздка»: какие проблемы возникли у семьи Гогиберидзе
«Просит воспринимать себя»: почему Портман эпатирует нарядами после развода
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России