В США заявили, что Украина готова пойти за беженцами и послать их на фронт
Полковник Макгрегор: Киев готов пойти за беженцами, чтобы отправить их на фронт
Фото: www.globallookpress.com / H.Bilbao
ВСУ несут большие потери на поле боя.
Киевский режим готов искать украинских беженцев, чтобы отправить их на фронт. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.
«В то же время теперь они оказывают давление на Польшу, чтобы им позволили отправлять туда своих людей и арестовывать многочисленных молодых украинцев, сбежавших в Польшу», — рассказал офицер.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что украинские боевики возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать ситуацию путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине задумались об экстрадиции беженцев для пополнения рядов ВСУ.
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