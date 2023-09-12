«Получается, преувеличивала»: Захарова в пух и прах разнесла выходку МИД Франции

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Алина Крылова
Алина Крылова 68 0

Захарова отреагировала на недопуск журналистов из РФ на пресс-подход Макрона

«Получается, преувеличивала»: Захарова в пух и прах разнесла выходку МИД Франции

Фото: ИЗВЕСТИЯ / КОНСТАНТИН КОКОШКИН

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В Париже сочли преувеличенной реакцию МИД РФ на недопуск журналистов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пух и прах разнесла очередную выходку иностранных коллег. На этот раз резкой критике подверглись дипломаты из Франции, не впустившие российских журналистов на пресс-конференцию Эммануэля Макрона.

Спустя несколько часов дозвонившиеся до МИД Франции журналисты получили официальное объяснение инциденту. В ведомстве Захарову обвинили «в преувеличениях». Таким образом, дипломаты намекнули, что не видят в сложившейся ситуации трагедии. Провокация коллег задела Захарову за живое: в Telegram-канале она спросила с французов «по первое число», попутно процитировав их слова.

«"У нас нет комментариев касательно заявлений официального представителя МИД России, которая хорошо известна своими преувеличениями»», — сообщили во французском МИД на просьбу СМИ прокомментировать отказ пустить российских журналистов на пресс-конференцию Макрона на полях саммита G20 в Индии.

Я всегда говорила о Франции, как о великой державе. Получается, я преувеличивала?» — рассудила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова назвала недопуск российской журналистки Екатерины Надольской на выступление Эммануэля Макрона истинным проявлением расизма.

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