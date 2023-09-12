Сервис Flightradar показал полет аварийного рейса, севшего под Новосибирском

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 38 0

Самолет уже достиг аэропорта назначения, однако ему пришлось экстренно изменить маршрут.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сервис для отслеживания полетов самолетов Flightradar зафиксировал движение Airbus A320 и момент его отклонения от маршрута. На записи видно, что рейс следовал по намеченному пути из Сочи до Омска.

Самолет пришлось развернуть в самый последний момент, когда он уже достиг аэропорта назначения в Омске. Экипаж экстренно развернул борт и полетел в сторону Новосибирска. Пассажирское судно было аварийно посажено в поле в Новосибирской области.

Предварительной причиной случившегося назвали неисправность гидросистемы. Источник 5-tv.ru рассказывал, что на борту находилось 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка. О пострадавших или погибших, к счастью, не сообщалось, все смогли эвакуироваться с судна самостоятельно.

В «Уральских авиалиниях» раскрыли личность командира судна. Самолет пилотировал потомственный летчик Сергей Белов. вторым пилотом был Эдуард Семенов.

Ранее 5-tv.ru писал, что отец пилота, посадившего рейс в Омск, 34 года назад так же спас жизни пассажирам.

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