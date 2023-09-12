За неделю на конкурс «Это у нас семейное» подали заявки семьи из 25 стран

С 4 сентября в оргкомитет конкурса «Это у нас семейное» поступило более 60 тысяч заявок, а это свыше 10 тысяч семей. Представлены команды из всех 89 регионов России, а к некоторым семьям присоединились даже их родственники, проживающие в зарубежных странах.

Наибольшую активность демонстрируют Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Нижегородская область, Краснодарский край, Челябинская область, Ростовская область, Пермский край и Республика Башкортостан. Активно участвуют новые регионы стран.

«Президент РФ не раз говорил о том, что одна из важнейших точек опоры для России — это семья, она же основа силы каждого человека. Поэтому глава государства принял решение о создании на платформе „Россия — страна возможностей“, которой в этом году исполнилось пять лет, проекта, объединяющего семью целиком», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Он отметил, что главная ценность конкурса «Это у нас семейное» состоит не столь в материальных призах, сколько в уникальной возможности достигать результата всей семьей, провести время вместе, подружиться с большим количеством очень ярких и интересных людей.

Заявку на участие в проекте можно подать на сайте этосемейное.рф до 4 ноября 2023 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кириенко наградил победителей интеллектуального конкурса «Лига знаний».