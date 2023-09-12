«Дергается или заторможен»: украинский политик указал на проблемы со здоровьем Зеленского

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 11 0

Экс-премьер Украины Азаров: по лицу Зеленского видно, что он болен

«Дергается или заторможен»: украинский политик указал на проблемы со здоровьем Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

Читайте нас в: Дзен Новости

Бывший премьер-министр Украины считает, что недуг отпечатывается на лице главы киевского режима.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о том, что у Владимира Зеленского серьезные проблемы со здоровьем. Свои доводы он опубликовал на своем Telegram-канале.

По словам Азарова, частые поездки президента Украины на Запад нужны не только для того, чтобы выпросить у «хозяев» дополнительную помощь, но и продемонстрировать отсутствие серьезных проблем со здоровьем. При этом политик указал на внешность Зеленского, которая претерпела существенные изменения за последние пару лет. Если раньше он был «молод и свеж», то сейчас усугубившиеся проблемы, по мнению экс-премьера, как говорится, видно на лицо.

«У Зеленского изменился цвет лица, оно кажется припухлым, стало больше морщин, а под глазами темные круги», — считает Азаров.

При этом политик отмечает, что иногда Зеленский резко дергается или, наоборот, заторможен, а еще порой явно видно, как ему трудно дышать.

Также Азаров добавляет, что некоторые считают изменения во внешности главы киевского режима не чем иным, как последствиями чрезмерного употребления наркотиков и алкоголя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Зеленскому придется пойти на переговоры с Россией.

+16° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
94.70
-1.81 101.56
-1.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:41
«Хотел купить ракеты»: Илон Макс заснул после водки на деловой встрече в Москве
17:35
Фильм «Я делаю шаг» режиссера Ольги Акатьевой вышел в прокат
17:31
«Дергается или заторможен»: украинский политик указал на проблемы со здоровьем Зеленского
17:24
Бросила с инсультом ради чемоданов с деньгами? Как на самом деле жил Градский с молодой женой
17:22
Счет идет на триллионы рублей: как развивается малый и средний бизнес в России
17:16
Мужа актрисы Бабушкиной оштрафовали на 200 тысяч рублей по делу о наркотиках

Сейчас читают

На 91-м году жизни ушла культовая актриса театра: ее последнее интервью "Дни.ру"
Изымать телефоны и шампуни, раздевать до трусов: как России ответить ЕС
Стал известен соперник американского боксера, который хочет взять отчество в честь Путина
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России