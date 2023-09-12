Выхода нет: Зеленский пойдет на переговоры с Россией

Что заставит лидера Украины пойти на такой шаг?

Владимир Зеленский будет вынужден пойти на переговоры с Россией. Таким мнением поделился бывший агент ЦРУ Эндрю Бустаманте в интервью, опубликованном на платформе YouTube.

По словам эксперта, президент не сможет долго врать о приближающейся победе. У Запада кончается терпение, а никаких перспектив у Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте нет.

«Он наконец-то осознал: «Нас воспринимают как ненадежную страну, которой мы на самом деле и являемся. <…> Нам необходимо серьезно подумать о том, как мы собираемся договориться с русскими о каком-то разумном заключении мира или по крайней мере о прекращении огня“», — считает Бустаманте.

В США оценили угрозу ракет ATACMS для России

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия не будет сразу после США отправлять Украине свои дальнобойные ракеты. Киев отчаянно требует у Берлина Taurus, однако в Бундестаге предпочитают не торопиться.