Число пострадавших от землетрясения в Марокко увеличилось до 5530 человек

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Алина Крылова
Алина Крылова 92 0

МВД Марокко: число пострадавших от землетрясения выросло до 5530 человек

Число пострадавших от землетрясения в Марокко увеличилось до 5530 человек

Фото: www.globallookpress.com / Wang Dongzhen

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Трагедия унесла жизнь сотен простых граждан.

Марокко прогрузилось в глубокий хаос и до сих пор находится в бедственном положении после катастрофических землетрясений, которые обрушились на страну. Если еще недавно в МВД королевства сообщали о двух тысячах погибших, то теперь число пострадавших увеличилось до 5530 человек, из которых погибли 2901 человек.

Наибольшее число погибших зафиксировано в провинции Эль-Хауз. Там жизни лишились 1643 человека.

Поисково-спасательные работы в стране ведутся третий день. Экстренные службы предполагают, что под завалами все еще могут ждать помощи тысячи людей. Сотни спасателей и волонтеров усердно трудятся на местах бедствия, где-то даже рискуя собственной жизнью, чтобы извлечь пострадавших из-под завалов. Среди граждан России пострадавших нет, но РФ все равно предложила свою помощь в ликвидации последствий.

Король Марокко Мухаммед VI объявил трехдневный национальный траур по жертвам землетрясения и приказал приспустить флаги королевства. Специально после этой трагедии в стране сформируют комитет, который займется расследованием инцидента. Всем гражданам, оставшимся без крыши над головой, государство уже пообещало помочь финансово.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему землетрясение в Марокко выглядит как аномалия.

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