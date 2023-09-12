Петербург отмечает День перенесения мощей святого князя Александра Невского

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 38 0

На службе присутствовал губернатор города Александр Беглов.

Фото, видео: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Читайте нас в: Дзен Новости

В Санкт-Петербурге отмечают День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. В честь этого события в городе проходят торжественные мероприятия. В Свято-Троицкой Александро-Невской лавре состоялась божественная литургия, на ней присутствовал губернатор Александр Беглов.

Состоялись также два крестных хода — большой общегородской и малый с мощами. Первый протянулся по Невскому проспекту от Казанского собора до площади Невского, а второй — из Александро-Невской церкви Лавры на площадь святого князя. Завершились оба хода возле памятника небесному покровителю Северной столицы.

Главным событием дня станет возвращение в лавру и освящение раки Александра Невского, которая ранее хранилась в Эрмитаже. Возглавляет торжества святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Передачу реликвии Русской Православной Церкви поддержал Президент», — отметил губернатор Беглов.

Уточняется, что в рамках первого этапа передачи раки музей выдал лавре внешний серебряный саркофаг и внутренний деревянный ковчег. В распоряжении Эрмитажа все еще остаются пятиярусная пирамида, два подсвечника и две трофейные композиции, состоящие из оружия и знамен. Оставшиеся элементы будут переданы на хранение в историческое место после окончания реставрации. Сотрудники музея продолжат контролировать состояние раки и ее хранение.

С XVIII века рака находилась в Александро-Невской лавре. В 1920-х годах она была перевезена в Эрмитаж, а сами мощи были переданы в Музей религии и атеизма. В 1989 году их вернули из запасников культурного центра в собор, а рака на протяжении 34 лет так и оставались в Зимнем дворце.

+16° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
94.70
-1.81 101.56
-1.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:41
«Хотел купить ракеты»: Илон Макс заснул после водки на деловой встрече в Москве
17:35
Фильм «Я делаю шаг» режиссера Ольги Акатьевой вышел в прокат
17:31
«Дергается или заторможен»: украинский политик указал на проблемы со здоровьем Зеленского
17:24
Бросила с инсультом ради чемоданов с деньгами? Как на самом деле жил Градский с молодой женой
17:22
Счет идет на триллионы рублей: как развивается малый и средний бизнес в России
17:16
Мужа актрисы Бабушкиной оштрафовали на 200 тысяч рублей по делу о наркотиках

Сейчас читают

На 91-м году жизни ушла культовая актриса театра: ее последнее интервью "Дни.ру"
Изымать телефоны и шампуни, раздевать до трусов: как России ответить ЕС
Стал известен соперник американского боксера, который хочет взять отчество в честь Путина
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России