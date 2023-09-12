Петербург отмечает День перенесения мощей святого князя Александра Невского

В Санкт-Петербурге отмечают День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. В честь этого события в городе проходят торжественные мероприятия. В Свято-Троицкой Александро-Невской лавре состоялась божественная литургия, на ней присутствовал губернатор Александр Беглов.

Состоялись также два крестных хода — большой общегородской и малый с мощами. Первый протянулся по Невскому проспекту от Казанского собора до площади Невского, а второй — из Александро-Невской церкви Лавры на площадь святого князя. Завершились оба хода возле памятника небесному покровителю Северной столицы.

Главным событием дня станет возвращение в лавру и освящение раки Александра Невского, которая ранее хранилась в Эрмитаже. Возглавляет торжества святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Передачу реликвии Русской Православной Церкви поддержал Президент», — отметил губернатор Беглов.

Уточняется, что в рамках первого этапа передачи раки музей выдал лавре внешний серебряный саркофаг и внутренний деревянный ковчег. В распоряжении Эрмитажа все еще остаются пятиярусная пирамида, два подсвечника и две трофейные композиции, состоящие из оружия и знамен. Оставшиеся элементы будут переданы на хранение в историческое место после окончания реставрации. Сотрудники музея продолжат контролировать состояние раки и ее хранение.

С XVIII века рака находилась в Александро-Невской лавре. В 1920-х годах она была перевезена в Эрмитаж, а сами мощи были переданы в Музей религии и атеизма. В 1989 году их вернули из запасников культурного центра в собор, а рака на протяжении 34 лет так и оставались в Зимнем дворце.