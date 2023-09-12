На вкус и цвет: чем отличаются виды красной икры

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 17 0

Технолог Будовская: вкус и цвет икры зависят от вида рыбы

На вкус и цвет: чем отличаются виды красной икры

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Тонкостями выбора деликатеса поделилась технолог.

Россияне иногда могут позволить побаловать себя красной икрой, однако не все знают, что ее цвет и вкус заметно отличаются в зависимости от вида рыбы. Технолог Юлия Будовская объяснила изданию Газета.ру, какой продукт лучше всего выбрать, исходя из ваших предпочтений.

Одинаковая, на первый взгляд, икра, на самом деле имеет множество параметров, позволяющих определить ее тип. По размеру икринок проще всего узнать нерку и кету — икра нерки среди лососевых самая мелкая, а кеты, наоборот, самая крупная — ее размер может достигать восьми миллиметров.

Несложно также распознать рыбу по цвету ее икринок: икра кижуча обладает темно-красным, почти бордовым цветом, а у горбуши она красно-желтая, у кеты — янтарно-оранжевая. Но, разумеется, главная характеристика при выборе деликатеса — это его вкус.

Икра нерки отличается характерной горчинкой, а у чавычи вкус нежный и утонченный, а в послевкусии преобладают легкие «цитрусовые» нотки. Икру кеты от других сортов икры отличает сливочность и небольшая маслянистость во вкусе, а икра форели обладает легкой пикантностью.

«Икра лососевых бывает двух сортов, для каждого из которых установлены свои стандарты. Первый сорт — это икра одного конкретного типа лососевых с содержанием соли от 3% до 6%. Икринки в ней упругие, имеют слегка влажную поверхность и хорошо отделяются одна от другой. Такая икра не содержит ничего лишнего, но при этом в ней допускается наличие небольшого числа оболочек икринок-лопанцев. В икре второго сорта при той же норме содержания соли икринки в банке могут быть разного цвета и менее упругими, чем в икре первого сорта. Еще одно важное отличие: в икре второго сорта допустимо содержание не только оболочек „лопанцев“, но и остатков ястыка — икорной оболочки», — объяснила Будовская.

По данным эксперта, наибольшей популярностью в России пользуется икра горбуши. Самой редкой считается икра чавычи — объемы ее вылова меньше, чем у других лососевых, что делает ее настоящим деликатесом, подытожила специалист.

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