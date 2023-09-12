Финляндия не будет изымать личные автомобили россиян при въезде в страну

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Yle: власти Финляндии разрешили въезжать в страну машинам с российскими номерами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Antonio Sempere

Читайте нас в: Дзен Новости

Посольство РФ в Финляндии на днях рекомендовало согражданам воздержаться от поездок в республику на машинах с российскими номерами.

Финляндия не будет следовать рекомендациям Еврокомиссии о запрете туристам из России въезжать в Евросоюз на своих автомобилях и допускающим их конфискацию. Об этом пишет Yle со ссылкой на руководителя санкционного отдела МИД Финляндии Пиу Сариваару.

Чиновница заявила, что машины с российскими номерами по-прежнему смогут въезжать в Финляндию, а в случае иного решения о нем будет объявлено заблаговременно.

Согласно нововведений Еврокомиссии в санкционном законодательстве, россияне не могут въезжать в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях. Такой въезд будет расцениваться как запрещенный импорт.

В связи с этим в посольстве РФ в Финляндии 10 сентября порекомендовали россиянам воздержаться от поездок в республику на автомобилях с российскими номерами. Дипломаты обратили внимание на то, что запрет будет распространяться не только на частные автомобили, но и на арендованные транспортные средства.

Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Еврокомиссии сообщили о новом решении о конфискации личных вещей туристов из России.

+16° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
94.70
-1.81 101.56
-1.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:16
Следователя, замешанного в деле Тамбиева о взятке в биткоинах, арестовали
19:09
Орудует палач? Второе тело обнаружили возле парка в Москве, где нашли обезглавленного
19:02
Передовые технологии в сфере ЖКХ представили на выставках в Москве
19:01
Покой ей только снится: какие трудности возникли у Юлии Ковальчук после родов
18:59
Состоялась премьера трейлера семейного блокбастера «По щучьему велению»
18:50
Суд оставил Игоря Стрелкова под арестом еще на три месяца

Сейчас читают

На 91-м году жизни ушла культовая актриса театра: ее последнее интервью "Дни.ру"
Изымать телефоны и шампуни, раздевать до трусов: как России ответить ЕС
Стал известен соперник американского боксера, который хочет взять отчество в честь Путина
«Давайте копнем историю»: Юта отметила высокий уровень культуры в России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России