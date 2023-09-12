Финляндия не будет изымать личные автомобили россиян при въезде в страну

Посольство РФ в Финляндии на днях рекомендовало согражданам воздержаться от поездок в республику на машинах с российскими номерами.

Финляндия не будет следовать рекомендациям Еврокомиссии о запрете туристам из России въезжать в Евросоюз на своих автомобилях и допускающим их конфискацию. Об этом пишет Yle со ссылкой на руководителя санкционного отдела МИД Финляндии Пиу Сариваару.

Чиновница заявила, что машины с российскими номерами по-прежнему смогут въезжать в Финляндию, а в случае иного решения о нем будет объявлено заблаговременно.

Согласно нововведений Еврокомиссии в санкционном законодательстве, россияне не могут въезжать в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях. Такой въезд будет расцениваться как запрещенный импорт.

В связи с этим в посольстве РФ в Финляндии 10 сентября порекомендовали россиянам воздержаться от поездок в республику на автомобилях с российскими номерами. Дипломаты обратили внимание на то, что запрет будет распространяться не только на частные автомобили, но и на арендованные транспортные средства.

Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Еврокомиссии сообщили о новом решении о конфискации личных вещей туристов из России.