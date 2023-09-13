В РФ изучают возможность регулирования тарифов на транспортировку топлива

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Алексей Панков
Алексей Панков 8 0

С начала годы цены выросли на 25%.

В РФ изучают возможность регулирования тарифов на транспортировку топлива

Фото: Онучин Игорь/ ТАСС

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В России могут начать регулировать тарифы на транспортировку топлива. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на директора департамента транспорта правительства Алексея Кайманова.

Как сообщают представители бизнеса, в последнее время растут тарифы на перевозки. Это приводит к росту стоимости топлива в регионах, а также повышает издержки АЗС. Для согласования меры было предложено создать специальную рабочую группу.

СМИ отмечают, что с начала года стоимость услуги выросла почти на 25%, с 60 до 75 рублей за километр. В правительстве подобную инициативу назвали целесообразной мерой, отметив необходимость удержания цен на прошлогоднем уровне.

В Госдуме планируют установить предельно допустимые розничные цены на топливо

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена проверить российские цены на топливо. В ведомстве подчеркнули, что их интересует мелкий опт.

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