В РФ изучают возможность регулирования тарифов на транспортировку топлива

В России могут начать регулировать тарифы на транспортировку топлива. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на директора департамента транспорта правительства Алексея Кайманова.

Как сообщают представители бизнеса, в последнее время растут тарифы на перевозки. Это приводит к росту стоимости топлива в регионах, а также повышает издержки АЗС. Для согласования меры было предложено создать специальную рабочую группу.

СМИ отмечают, что с начала года стоимость услуги выросла почти на 25%, с 60 до 75 рублей за километр. В правительстве подобную инициативу назвали целесообразной мерой, отметив необходимость удержания цен на прошлогоднем уровне.

В Госдуме планируют установить предельно допустимые розничные цены на топливо

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена проверить российские цены на топливо. В ведомстве подчеркнули, что их интересует мелкий опт.