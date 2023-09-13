Слишком шумно: в Британии намерены закрыть полигон, где тренируют боевиков ВСУ

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 8 0

The Times: в Британии могут закрыть полигон, где обучают боевиков ВСУ

Слишком шумно: в Британии намерены закрыть полигон, где тренируют боевиков ВСУ

Фото: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI

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Что не нравится местным жителям?

Из-за громкого шума в Британии предложили закрыть полигон, где тренируются украинские боевики. Такой новостью поделился обозреватель Джордж Гриллс в статье для The Times.

Жители города Лидд направили несколько жалоб в городской совет с требованием принять меры по снижению уровня шума. Получив соответствующие уведомления, министерство обороны страны согласилось сократить количество тренировок на треть. Командир полигона подполковник Марк Пауэлл заявил, что намерен поддерживать прочные отношения с жителями.

«Я предлагаю закрыть его. Взрывы действительно очень шумные. Я ненавижу жить здесь», — заявил местный житель.

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Между тем Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года. Глава РФ Владимир Путин принял такое решение после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные чиновники не верят в способность Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать фронт до зимы. По их словам, неудачи связаны с ошибками командования.

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