В Госдепе заявили о планах по укреплению ПВО Украины

В США напомнили, что некоторая работа уже проведена — киевский режим получил системы для обороны воздушного пространства.
Фото: www.globallookpress.com / Airman 1st Class Cydney Lee
США намерены продолжить оказывать всяческую помощь Украине, в частности, у них есть планы по укреплению ПВО страны. Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
По его словам, американцы уже проделали часть работы — передали Киеву системы в рамках пакета военной помощи. Однако данный вопрос все еще будет обсуждаться между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Германии Анналеной Бербок. Таким образом, Штаты намерены и дальше обсуждать с союзниками вопрос укрепления обороны воздушного пространства Украины.
«Я уверен, что он обсудит данный вопрос со своей германской коллегой позднее на этой неделе», — добавил Миллер.
Несмотря на это, Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США потратили на помощь Украине более 100 миллиардов долларов.
- 12 сент
- «Буквально каждый день»: ВСУ намеренно бьют по гражданским объектам в Донецке
- 12 сент
- Сотни миллиардов: названа сумма, потраченная США на Украину
- 12 сент
- В Лондоне назвали причину потерь ВСУ 40% беспилотников
- 12 сент
- Российские военные впервые уничтожили турецкую РСЗО T-122 Sakaraya в рамках СВО
- 12 сент
- «Давайте копнем историю»: Юта отметила высокий уровень культуры в России
- 12 сент
- Экс-глава МИД Австрии назвала большой ошибкой желание Запада победить Россию
- 12 сент
- «Как будто не их люди»: Путин назвал потери Украины за время контрнаступления
- 12 сент
- Российские десантники посеяли панику среди боевиков ВСУ в зоне СВО
- 12 сент
- Залог успеха: как танкисты армии России громят подразделения ВСУ
- 12 сент
- Силы зла: Запад не может скрывать свою ненависть к России
Читайте также
68%
-1.81 101.56
-1.97
Нашли ошибку?