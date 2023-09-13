Киевский режим продолжает нести потери. Боевики не могут прорваться через мощную оборону российской армии.

Западные чиновники скептически относятся к возможностям Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать российскую оборону до зимы. Об это сообщила газета The Economist.

Журналисты отмечают, что нет точной информации, сколько резервов осталось у каждой из сторон конфликта. Однако они склоняются к тому, что Россия сможет блокировать все попытки украинской армии прорвать фронт.

«Украинцы до сих пор привязаны к советской доктрине. Потребуется время, чтобы их мышление и тактика изменились», — подчеркивают на Западе.

Также сообщается, что у лидеров западных стран и руководства Украины расходятся мнения по способу ведения боевых действий. Иностранные советники считают, что Киеву стоит начать полномасштабное наступление на нескольких направлениях. Однако это приведет к еще большим потерям.

«Буквально каждый день»: ВСУ намеренно бьют по гражданским объектам в Донецке

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США не намерены прекращать поставки военной помощи Украине. В частности, есть планы по укреплению ПВО.