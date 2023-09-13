Появилось видео последствий жуткого ДТП с несколькими жертвами в Марий Эл

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Два человека погибли в результате крупного ДТП в Марий Эл

Фото, видео: www.globallookpress.com / Horst Galuschka; 5-tv.ru

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Столкнулись сразу пять автомобилей, среди которых — большегруз и внедорожник.

Два человека погибли и четверо пострадали в результате массового ДТП на трассе, соединяющей Йошкар-Олу и Казань. Столкнулись сразу пять автомобилей, среди которых — большегруз и внедорожник.

По предварительной версии, авария произошла из-за того, что кто-то из водителей выскочил на встречку. В итоге два автомобиля столкнулись лоб в лоб, а другие уже задело по касательной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на трассе М-4 «Дон» в Динском районе произошло серьезное ДТП с участием пассажирской «ГАЗели» и грузового автомобиля марки Renault. В аварии пострадали семь человек.

По предварительной версии полиции, водитель грузовика нарушил дистанцию с движущимся перед ним участником дорожного движения, в результате чего произошло ДТП. Вероятно, Renault спровоцировал столкновение.

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