Мужчина вышел из авто после ДТП и погиб от проезжавшей мимо машины

Один человек погиб в результате массовой аварии в Подмосковье. Там столкнулись три автомобиля.

Владелец одного из них вышел на проезжую часть, чтобы оценить повреждения, и в этот момент его сбила проезжающая машина. Мужчина скончался до приезда врачей.

Ранее 5-tv.ru писал, что ловкость и моментальную реакцию жителя Красноярского края обсуждает вся страна. Мужчина сумел увернуться от фуры, летящей на него на полном ходу.

Он шел вдоль трассы по обочине и вовремя заметил, как грузовик занесло. Пешеход в последнюю секунду отскочил в кювет. Большегруз, пробив металлическое ограждение и повалив столб, пролетел буквально в нескольких сантиметрах.