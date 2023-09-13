Мужчина вышел из авто после ДТП и погиб от проезжавшей мимо машины
Пострадавший, как отмечается, скончался до приезда врачей.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Баранов Владимир; 5-tv.ru
Один человек погиб в результате массовой аварии в Подмосковье. Там столкнулись три автомобиля.
Владелец одного из них вышел на проезжую часть, чтобы оценить повреждения, и в этот момент его сбила проезжающая машина. Мужчина скончался до приезда врачей.
Ранее 5-tv.ru писал, что ловкость и моментальную реакцию жителя Красноярского края обсуждает вся страна. Мужчина сумел увернуться от фуры, летящей на него на полном ходу.
Он шел вдоль трассы по обочине и вовремя заметил, как грузовик занесло. Пешеход в последнюю секунду отскочил в кювет. Большегруз, пробив металлическое ограждение и повалив столб, пролетел буквально в нескольких сантиметрах.
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