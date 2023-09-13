Агрессивный поджигатель испортил легковушку в Петербурге и скрылся на каршеринге
Злоумышленника ищет полиция.
Фото, видео: Federico Gambarini / ТАСС; 5-tv.ru
В Петербурге ищут поджигателя, который спалил легковой автомобиль на западе города. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, что злоумышленник чем-то облил капот легковушки из канистры — вероятнее всего, это был бензин. Ну а после поджог и скрылся на машине каршеринга.
Очевидцы вызвали пожарных. Те оперативно потушили огонь, не дав ему перекинуться на соседние автомобили.
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