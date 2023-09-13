Археологи из России займутся реставрацией триумфальной арки в Пальмире

Петербургские археологи и архитекторы готовятся приступить к реставрации триумфальной арки в сирийской Пальмире. В ЮНЕСКО утвердили проект, разработанный российскими учеными.

Теперь в Сирии начнется заготовка материалов. Корреспондент «Известий» Алексей Шанев узнал детали предстоящих работ.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Сахалине развернулась борьба за спасение старого маяка, построенного еще японцами в 1943-м. Это сооружение — не только исторический памятник, но и действующий навигационный ориентир для судов, проходящих мимо острова или идущих на него.

Теперь на маяке развернулась крупная реставрация. Корреспондент «Известий» Александр Морозов оценил масштаб работ.