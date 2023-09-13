Злонамеренная идея: Захарова ответила на планы Эстонии передать активы РФ Киеву

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 63 0

Захарова назвала злонамеренной идеей передачу Эстонией активов РФ Украине

Злонамеренная идея: Захарова ответила на планы Эстонии передать активы РФ Киеву

Фото: www.globallookpress.com

Читайте нас в: Дзен Новости

Москва пообещала принять ответные меры в кратчайшие сроки.

Российская сторона квалифицирует планы Эстонии передать активы страны Украине как «злонамеренную идею». Такую позицию высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках брифинга.

«Мы рассматриваем эту идею как злонамеренную», — отреагировала она на эстонский законопроект.

Дипломат заверила, что если эстонские власти действительно пойдут на реализацию своих замыслов и конфискуют активы РФ, то Москва не оставит этого без реакции. Ответные меры будут крайне «чувствительными», отметила она.

Мария Захарова обратила внимание, что такие недружественные проекты вынашиваются не только в Эстонии, но и в других странах.

Представитель внешнеполитического ведомства также прокомментировала ситуацию с беспилотником в Румынии. Захарова указала на отсутствие фактов для обвинения румынскими властями России — не доказано, что обнаруженные обломки принадлежат российскому БПЛА.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова заявила, что диалог России и КНДР вошел в доковидное русло.

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
94.70
-1.81 101.56
-1.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:07
«Проклятый» взгляд? Чего стоит бояться людям с глазами Санпаку
12:03
В Севастополе сообщили о 24 пострадавших при атаке ВСУ на Севморзавод
11:58
Обращают внимание: назван важнейший критерий обучения госслужащих
11:53
ФСБ задержала сотрудника оборонной промышленности РФ за хищение денег
11:47
Появилось видео последствий жуткого ДТП с несколькими жертвами в Марий Эл
11:39
Пшеничное чудо: посадивших Airbus в поле под Новосибирском летчиков представят к наградам

Сейчас читают

Замотанная в простыни Екатерина Климова показала самое сокровенное
Изымать телефоны и шампуни, раздевать до трусов: как России ответить ЕС
«У всех шок»: жена пилота аварийного рейса Сочи — Омск рассказала о его звонке
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России