Злонамеренная идея: Захарова ответила на планы Эстонии передать активы РФ Киеву

Москва пообещала принять ответные меры в кратчайшие сроки.

Российская сторона квалифицирует планы Эстонии передать активы страны Украине как «злонамеренную идею». Такую позицию высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках брифинга.

«Мы рассматриваем эту идею как злонамеренную», — отреагировала она на эстонский законопроект.

Дипломат заверила, что если эстонские власти действительно пойдут на реализацию своих замыслов и конфискуют активы РФ, то Москва не оставит этого без реакции. Ответные меры будут крайне «чувствительными», отметила она.

Мария Захарова обратила внимание, что такие недружественные проекты вынашиваются не только в Эстонии, но и в других странах.

Представитель внешнеполитического ведомства также прокомментировала ситуацию с беспилотником в Румынии. Захарова указала на отсутствие фактов для обвинения румынскими властями России — не доказано, что обнаруженные обломки принадлежат российскому БПЛА.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова заявила, что диалог России и КНДР вошел в доковидное русло.